В Сибири возбудили дело из-за схода с рельсов поезда и разлива топлива

На Транссибе сошел с рельсов 31 вагон грузового поезда. В результате зафиксирован разлив топлива, были задержаны несколько пассажирских составов. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в Новосибирской области на станции «Татарская», сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России. На место происшествия выехала следственная группа.

По данным МЧС, из сошедших с рельсом вагонов 16 опрокинулись, в том числе шесть цистерн с дизельным топливом, две из которых разлились. Спасатели применили спецсредства, чтобы не допустить возгорания.

Кроме того, оказались повреждены контактная сеть и железнодорожное полотно. Сбился график следования трех пассажирских составов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 09.11.20

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