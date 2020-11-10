В Казани после пожара на проходной завода обнаружили пять трупов

В Казани произошел пожар в неэксплуатируемом двухэтажном здании. После тушения пожарные обнаружили пятерых погибших. Прокуратура выясняет причины возгорания.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в четыре утра. Горела проходная бывшего производственного предприятия на улице Адмиралтейской. Пожару присвоили второй ранг сложности, в течение получаса огонь удалось потушить. К ликвидации пожара привлекались 58 человек и 21 единица техники, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ходе тушения пожара обнаружены тела пяти погибших мужчин.

На место ЧП прибыл прокурор Татарстана Илдус Нафиков, а также прокурор Казани Олег Дроздов и районный прокурор Эльдар Сабиров. «В ходе надзорных мероприятий будут выясняться причины пожара и обстоятельства гибели людей», – сообщается на сайте прокуратуры.

Казань, Зоя Осколкова

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