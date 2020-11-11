Омич обкрадывал пиццерию, делая бесплатные заказы под видом директора заведения

В Омске мужчина на протяжении трех месяцев обкрадывал пиццерию, делая бесплатные заказы под видом директора этого заведения. За это время омич получил еду на 50 тысяч рублей. Злоумышленник задержан, ему грозит до пяти лет колонии, сообщает областной полицейский главк.

В полицию заявлением о хищении денежных средств обратился представитель городской сети пиццерий после того, как в компании заметили, что промокод на бесплатный заказ, который является привилегий директоров заведения, используется посторонними. Сыщики вычислили подозреваемого, изучив записи с камер наблюдения. Им оказался 25-летний житель Советского округа Омска.

На допросе мужчина рассказал, что его подруга работает кассиром в пиццерии и он часто заходит к ней на работу. Однажды молодой человек стоял в очереди за директором заведения и услышал, как тот назвал свой промокод для получения бесплатного заказа. Мужчина запомнил комбинацию и стал пользоваться промокодом, заказывая бесплатную еду на вынос. За три месяца заказов ущерб составил более 50 тыс. рублей.

В отношении клиента пиццерии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Омск, Наталья Петрова

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