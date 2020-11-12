В сибирской колонии убили заключенного

В Новосибирской области в исправительной колонии обнаружили тело заключенного со следами насилия. Проверку проводят СКР и ФСИН.

Убийство произошло в колонии №13 в селе Раисино Убинского района. Местные СМИ накануне вечером сообщали со ссылкой на источники, что в исправительном учреждении возник бунт. Однако во ФСИН эту информацию опровергли, сообщив, что между осужденными возник конфликт из-за личной неприязни. В результате один из заключенных получил травмы несовместимые с жизнью.

«Сотрудниками учреждения на место происшествия была незамедлительно вызвана бригада скорой медицинской помощи, а также сотрудники правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка», – сообщили ТАСС в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Кроме того, о проведении доследственной проверки заявили в региональном управлении СКР.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 12.11.20

Убивших 9-летнего ребенка сектантов отправят лечиться. / На Украине назвали «преступным приказом» распоряжение кабмина о «карантине выходного дня». / Крымчане просят прокуратуру разобраться с главредом уральского издания, предложившим выселить их в Норильск. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»