В сибирской колонии убили заключенного

В Новосибирской области в исправительной колонии обнаружили тело заключенного со следами насилия. Проверку проводят СКР и ФСИН.
Убийство произошло в колонии №13 в селе Раисино Убинского района. Местные СМИ накануне вечером сообщали со ссылкой на источники, что в исправительном учреждении возник бунт. Однако во ФСИН эту информацию опровергли, сообщив, что между осужденными возник конфликт из-за личной неприязни. В результате один из заключенных получил травмы несовместимые с жизнью.
«Сотрудниками учреждения на место происшествия была незамедлительно вызвана бригада скорой медицинской помощи, а также сотрудники правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка», – сообщили ТАСС в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.
Кроме того, о проведении доследственной проверки заявили в региональном управлении СКР.
Новосибирск, Зоя Осколкова
Новосибирск. Другие новости 12.11.20
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