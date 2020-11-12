В Астрахани девочка по вине коммунальщиков сломала 7 позвонков

В Астрахани по факту получения девочкой тяжелой травмы возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенку (п.«в» ч. 2 ст.238 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, следствие считает, что 8-летняя девочка получила травму из-за отсутствия оградительной конструкции между инвалидным подъемником и стеной одного из домов на улице Генерала Епишева. Установлено, что школьница упала на бетонную отмостку. У нее диагностировали перелом 7 позвонков.

Строительно-техническая экспертиза заключила, что лестничная площадка не соответствует требованиям строительных норм и проектной документации. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Астрахань, Иван Гридин

Астрахань. Другие новости 12.11.20

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