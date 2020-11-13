В Новосибирске самолет получил повреждения при аварийной посадке

В аэропорту Новосибирска самолет совершил аварийную посадку и получил повреждения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Инцидент произошел с бортом Ан-124 «Руслан», летевшим в Вену. Командир судна доложил об отказе систем радиосвязи и запросил аварийную посадку в аэропорту «Толмачево».

Во время приземления самолет выехал за пределы посадочной полосы на 200 метров. «Частично разрушены шасси и крылья», – сказал собеседник агентства.

На борту было 14 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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