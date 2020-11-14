Во Франкфурте участников акции против ковидного карантина разгоняли водометами

Во Франкфурте участников акции против ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, разгоняли водометами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце октября канцлер ФРГ Ангела Меркель ввела ограниченный карантин до конца ноября.

Сегодня в центре Франкфурта собрались несколько сотен человек, которые демонстративно не надевали маски и не соблюдали дистанцию. Полиция призывала их разойтись и предупреждала, что может применить спецсредства.

«Призыв освободить Гетеплац и Ратенауплац остался невыполненным, пришлось применить водомет, чтобы очистить площадь», – написала пресс-служба ведомства в Twitter.

Франкфурт, Игорь Юров

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