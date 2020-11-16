Начальник кузбасской колонии устроил драку в пивном магазине

Руководители кемеровской исправительной колонии № 37 устроили драку в пивном магазине. В конфликте замешан начальник исправительного учреждения и его заместители. Проводится служебная проверка.

В соцсетях появилось видео, на котором несколько человек в форме ФСИН выясняют отношения с мужчиной. Автор ролика пояснил, что начальник колонии и три его заместителя, отмечая новое звание, приехали в магазин за пивом, где у них произошел конфликт.

«В состоянии алкогольного опьянения руководители ИК-37 нагрубили продавцу, устроили скандал, нагрубили ее мужу, затем начальник колонии вывел мужчину на улицу и нанес ему несколько ударов по лицу», – пишет автор.

В ГУ ФСИН по Кузбассу сообщили, что проведут по данному факту проверку, передает «Интерфакс». По итогам проверки «будет принято решение об ответственности должностных лиц».

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 16.11.20

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