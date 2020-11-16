Астраханский юноша отсидит 7 лет за симпатию к террористам

В Астраханской области суд вынес приговор 18-летнему жителю города Харабали, признав его виновным в приготовление к совершению теракта, склонении лица к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и взрывного устройства, незаконному хранению взрывчатых веществ и взрывного устройства, участию террористической организации (ч.1 ст.30, ч.1 ст. 205, ч.1.1 ст.205.1, ч.1 ст.223.1, ч.1 т.222.1, ч.2 ст.205.5 УК РФ ч.1 ст. 205,ч.2 ст.205.5 УК РФ).

В суде доказано, что в 2017-2018 годах несовершеннолетний житель, являясь приверженцем радикального ислама, из религиозных убеждений путем уговоро склонял своих знакомых вступить в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в РФ), призывал их к религиозному единству, сплоченности и солидарности, убеждал в необходимости участия в боевых действиях на территории Сирии.

С сентября 2018 по январь 2019 года юноша планировал совершить теракт, считает следствие. Следователи считают, что юноша изучил вопрос изготовления, а потом закупил все нужные ингредиенты. После этого он якобы изготовил бомбу.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что юноша в начале января 2019 года вступил в «ИГ» (запрещена в РФ) для выполнения террактов.

Приговором суда юноше назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 7 тыс. рублей.

Астрахань, Иван Гридин

Астрахань. Другие новости 16.11.20

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