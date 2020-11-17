Airbus A320 «Аэрофлота» вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за задымления

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Сургут – Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным онлайн-табло перевозчика, самолет Airbus A320 вылетел из Сургута в 7:41 (5.41 мск) и сел в Ханты-Мансийске в 9.23 (7.23 мск).

На борту самолета находилось 66 пассажиров и 6 членов экипажа, уточняет Уральская транспортная прокуратура. Посадка прошла в штатном режиме. «Предварительная причина вынужденной посадки – запах дыма в кабине пилота», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности полетов, добавили в ведомстве.

Ханты-Мансийск, Наталья Петрова

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.11.20

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