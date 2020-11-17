Сильный дождь разрушил часть стены Дербентской крепости – памятника ЮНЕСКО (ФОТО)

Памятник ЮНЕСКО частично разрушен в Дагестане из-за продолжительных дождей. В Дербенте обрушилась часть Южной стены средневековой крепости Нарын-Кала рядом с воротами Орта-Капы. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил экс-мэр Дербента, государственный секретарь Дагестана Хизри Абакаров в своем инстаграме. По его словам, Южная крепостная стена является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чиновник назвал произошедшее большим ЧП для Дербента.

«Хочу сказать, что мы уже несколько лет бьем тревогу по поводу аварийного состояния (крепостной стены – прим. ред.), обращались во все инстанции с требованием провести реконструкционные работы. По закону своими силами привести в порядок стену мы не можем, это зона ответственности Министерства культуры Российской Федерации. Более того, если бы мы начали ремонтные работы, то понесли бы ответственность по закону, вплоть до уголовной. В очередной раз бюрократия привела к печальным последствиям», – прокомментировал Абакаров, отметив, что в аварийном состоянии находятся и другие части стены. «Подобное может произойти и на других участках стены, состояние которых также вызывает тревогу», – констатировал он.

Дербент, Наталья Петрова

Дербент. Другие новости 17.11.20

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