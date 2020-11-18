Пятеро детей и их мать погибли при пожаре в Красноярском крае

Пятеро детей и их мать погибли при пожаре в частном доме в городе Уяр Красноярского края. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации регионального управления МЧС, огонь в доме по улице Сурикова вспыхнул в 23:30 местного времени. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Огонь потушили спустя 1,5 часа.

Во время ликвидации возгорания были обнаружены тела пяти детей и одного взрослого, сообщает управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, в доме проживала женщина и пятеро сыновей в возрасте от 3 до 14 лет.

Следователи предполагают, что пожар начался из-за непотушенной золы, которую оставили в сенях, где и зафиксирован очаг возгорания. Для установления точной причины возгорания назначены экспертизы.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 18.11.20

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