Мужчина убил бывшую жену в детском саду в Башкирии

В Башкирии мужчина зарезал бывшую жену-воспитателя прямо в детском саду. Преступление было совершено накануне в селе Старые Киешки Кармаскалинского района, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Согласно данным следствия, 49-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в детский сад, где работает воспитателем его бывшая 47-летняя жена, и набросился на нее с ножом в приступе ревности. Женщина получила не менее трех ранений и умерла в машине скорой помощи.

Нападавший пытался сбежать, но его задержал учитель физкультуры местной школы, расположенной в одном здании с детсадом. Ученики и воспитанники детского сада в момент совершения преступления находились в других помещениях учреждений, отметили в СКР.

В настоящее время решается вопрос об аресте злоумышленника. «Следователи продолжают устанавливать все причины и условия способствовавшие произошедшему», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 31 августа в подмосковном Воскресенске пьяный 53-летний мужчина зарезал свою жену в детском саду, где женщина работала воспитателем. Преступление было совершено на глазах у детей.

Уфа, Наталья Петрова

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