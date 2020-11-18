В Сочи будут судить мошенников, обманывавших автостраховщиков

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении четырех вероятных мошенников в возрасте от 28 лет до 41 года. В зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве в сфере страхования организованной группой, покушении на мошенничество в данной сфере (ч.ч.2, 4 ст.159.5 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.2 ст.159.5 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159.5 УК РФ). Кроме того, как сообщили в пресс-службе СКР, 24-летняя женщина обвиняется в покушении на мошенничество в сфере страхования, совершенном группой лиц (ч.3 ст.30, ч.2 ст.159.5 УК РФ).

По данным следствия, в 2017 году 31-летний обвиняемый решил создать преступную группу ради обогащения. Он вовлек в нее своих знакомых. Он координировал действия ее участников. Трое мужчин с февраля 2017 по декабрь 2019 года инсценировали в Сочи 17 дорожно-транспортных происшествий.

Для реализации преступного умысла они инсценировались механические повреждения автомобилей, нанося краску на кузов. Затем они проводили фотосъемка «повреждений» для использования в проведении автотехнической экспертизы, а также собственноручно составляли схему ДТП.

После проведения экспертизы обвиняемые предоставляли фиктивные документы о наступлении страхового случая в страховые компании. С марта 2017 по апрель 2019 года таким образом они похитили у страховых компаний более 5 млн рублей.

Противоправная деятельность была выявлена оперативными сотрудниками УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю, после чего материалы были переданы в следственный отдел.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сочи, Иван Гридин

Сочи. Другие новости 18.11.20

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