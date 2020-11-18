В Дагестане более 50 тысяч человек остались без света

В Дагестане из-за плохой погоды более 50 тысяч жителей остались без электричества. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики России.

Порывы ветра в регионе достигают 15 метров в секунду, в результате происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях. «Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей города Махачкала, города Хасавюрт и восемь районов республики (около 53 200 человек)», – говорится в сообщении.

К ликвидации последствий стихии привлекли 34 бригады в составе 125 человек и 39 единиц специальной техники.

В компании «Россети» уточнили, что ситуация осложняется подтоплением территории, а также большим количеством смежных сетевых объектов сторонних собственников. Сотрудники компании восстанавливают электроснабжение потребителей в Махачкале и пригородах города, а также в Кизлярском, Дербентском и еще нескольких районах Дагестана.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 18.11.20

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