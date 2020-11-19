В Новосибирске мать двойняшек заявила, что воспитатель тушит спички о руки детей

В Новосибирске мать двух мальчиков обвинила воспитателя детского центра в издевательстве над детьми. По словам родительницы, педагог тушила спички о руки малышей и запугивала их. Следователи проводят проверку.

Скандал произошел в одном из детских центров языкового развития и творчества. «По размещенным в средствах массовой информации сведениям в следственном управлении незамедлительно организована процессуальная проверка», – сообщили в СКР.

По данным портала NGS.ru, конфликт произошел в детском центре «Чеширский кот». Мать заметила ранки на руках одного из мальчиков и обратилась к врачу, который диагностировал ожог второй степени.

Малыши рассказали, что воспитатель тушила об них спички, а также запугивала, что сожжет их, если они и дальше будут отказываться есть и спать. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

В свою очередь в детском саду изданию рассказали, что у матери произошел конфликт с одним из педагогов, и тогда она решила отомстить и оклеветала воспитателя. На самом деле никаких травм детям не наносили, а за ожог приняли последствия аллергии.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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