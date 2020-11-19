В Удмуртии полицейские сообщали похоронному агентству данные об умерших

В Удмуртии двоих полицейских подозревают в коррупции. Правоохранители получали деньги от ритуального агентства за то, что сообщали данные об умерших и раскрывали контакты родственников покойных.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, сотрудники одного из подразделений МВД в 2019-2020 годах брали взятки от работника ритуального агентства. В расследовании этого дела принимали участие, сотрудники ФСБ, следователи и подразделения собственной безопасности МВД.

«Трое подозреваемых задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения», – говорится в сообщении. Полицейские стали фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия), работник ритуального агентства – по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за совершение заведомо незаконных действий).

Министром внутренних дел по республике Алексей Попов заявил, что сотрудники будут уволены за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ижевск, Зоя Осколкова

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