В ХМАО под лед провалилась машина с шестью людьми, есть погибшие

В Ханты-Мансийском автономном округе под лед провалился автомобиль с шестью людьми. В результате ДТП погибли беременная женщина и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 05:30. «Нива Шевроле» ушла под лед на реке Ляпин в 12 километрах от поселка Сосьва в Березовском районе ХМАО. В машине находились шестеро человек: мужчина, две женщины и три девочки. В результате происшествия погибли беременная женщина 1991 года рождения и ребенок 2020 года рождения.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Спасшихся людей осматривают специалисты Центра медицины катастроф, сообщили в окружном управлении МЧС. В ведомстве предупредили, что на данный момент действующих ледовых переправ и автозимников в округе нет, поэтому выезд техники и людей на неокрепший лед запрещен.

Ханты-Мансийск, Наталья Петрова

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