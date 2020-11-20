В Вологде без тепла остались жилые дома и пять больниц

В Вологде из-за аварии на котельной без теплоснабжения остались около 300 жилых домов, а также административные здания и медицинские учреждения. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сегодня утром обрушилась кирпичная труба котельной подшипникового завода. 15 сотрудников, находившихся в этот момент на смене, вышли самостоятельно, еще четыре человека были эвакуированы. Пострадавших нет.

При этом авария привела к отключению теплоснабжения в 294 жилых домах, 95 административных зданиях и пяти больницах. По данным МЧС, без тепла остались 41 560 человек, из них 3 778 детей.

В настоящее время решается вопрос о подаче тепла в дома по резервной схеме. «Сейчас первоочередная задача – восстановить отопление города в штатном режиме. Резервный котел будет запущен в ближайшее время», – сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своей странице в соцсети.

Вологда, Зоя Осколкова

Вологда. Другие новости 20.11.20

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