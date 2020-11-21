В Якутии число жертв отравления антисептиком увеличилось до семи

В Якутии число летальных случаев после употребления антисептика увеличилось с трех до семи человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, всего выпили опасную жидкость девять жителей с. Томтор Таттинского района.

«Предварительно установлено, что 18 ноября в магазине «Баай Ас» граждане приобрели 5-литровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его внутрь», – пояснили в ведомстве.

Остаток антисептика был изъят из магазина для экспертизы. Лабораторное исследование пробы «Кожный антисептик для обработки рук» пролонгированного действия «ANTISEPT'S» производства ИП Калинин А.В. Свердловская область Сысертский район п. Октябрьский показало, что содержание метанола в жидкости составляет 69%.

Информация направлена в правоохранительные органы, также проводятся рейдовые мероприятия по выявлению антисептика в объектах торговли. Установлена реализация в двух районах республики общим объемом более 200 литров, продукция снята с реализации.

По данным ведомства, управлением Роспотребнадзора по Свердловской области также проводятся контрольные мероприятия в отношении производителя антисептика, отобраны пробы для лабораторного исследования, продукция арестована.

Как отмечают в ведомстве, метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.

Якутск, Светлана Антонова

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