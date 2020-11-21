В столице Казахстана произошел взрыв: один человек погиб, более 30 получили ранения

Сегодня в столице Казахстана произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и более 30 получили ранения. По данным департамента по ЧС Нур-Султана, ЧП произошло в коттедже, переоборудованном под кафе.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон, после чего произошло обрушение кровли в кухонном помещении. По предварительной информации, на месте происшествия погиб один человек, еще 33 – с различными травмами госпитализированы.

Аким (мэр) Нур-Султана Алтай Кульгинов поручил проверить все объекты общепита на соблюдение пожарной безопасности.

Нур-Султан, Светлана Антонова

Нур-Султан. Другие новости 21.11.20

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