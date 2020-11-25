Заключенные присвоили сотни миллионов из фонда помощи пострадавшим от коронавирусного локдауна

В Калифорнии заключенные присвоили сотни миллионов долларов из фонда помощи. Среди тех, кто получил казенные деньги – насильники и серийные убийцы. Они подавали заявки на пособие по безработице из своих камер, чтобы получить доступ к средствам, высвобожденным во время пандемии.

В обще сложности, в руках преступников оказались сотни миллионов долларов, что стало одним из крупнейших хищений в истории штата.

По словам прокурора округа Сакраменто Энн Мари Шуберт, следователи, предупрежденные о незаконных заявках на пособие по безработице, поданных из тюрем для доступа к средствам, высвобожденным во время пандемии, обнаружили десятки тысяч заявлений от имени заключенных. «Сотни миллионов долларов – это вполне может превышать миллиард долларов – уже выплачены (...) . Это будет одно из самых крупных хищений государственных средств в истории Калифорнии », – предупредила прокурор Энн Мари Шуберт. Подтверждена цифра в 140 миллионов долларов, уже выплаченных 20 тысячам заключенных, является лишь «частью айсберга, истинная стоимость мошенничества может быть намного выше.

Более 420 000 долларов было выплачено примерно 130 лицам, приговоренным к смертной казни, включая серийного убийцу Уэйна Форда. Скотт Петерсон, осужденный за убийство своей беременной жены, также получил деньги из фонда. «Откровенно говоря, заключенные смеются над нами», – сказала Анна-Мари Шуберт. По ее словам, во многих запросах использовались настоящие имена, адреса и номера социального страхования заключенных.

Мошенничество стало возможным благодаря тому факту, что в Калифорнии, в отличие от других штатов, не проводилась перекрестная проверка списков заключенных со списками заявлений на пособие по безработице, поданных на потерю заработка после карантина, связанного с коронавирусом.

Недавно сформированная целевая группа провела частичную перекрестную проверку и обнаружила, что выплаты производились «насильникам, торговцам людьми и другим жестоким преступникам в наших тюрьмах».

Лос-Анжелес, Елена Васильева

Лос-Анжелес. Другие новости 25.11.20

ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в Москве. / В Москве возбуждено уголовное дело после смертельной аварии. / Ущерб от ледяного тайфуна в Приморье превысил четверть миллиарда рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»