В Кузбассе рабочего насмерть придавило углем

В Кемеровской области на рабочего в горной выработке обрушился пласт угля. Мужчина погиб. СКР проводит проверку соблюдения техники безопасности.

Инцидент произошел 22 ноября, сообщили в региональном управлении СК РФ. Двое работников устанавливали оборудование. «В тот момент, когда 34-летний мужчина наклонился к цепи лавного привода, на него обрушился пласт угля. Он получил травмы несовместимые с жизнью, напарник не пострадал», – говорится в сообщении.

Диспетчер шахты получил сообщение о случившемся и обратился в правоохранительные органы. Тело погибшего подняли на поверхность. Проводится доследственная проверка.

«В рамках проверки будут изучены должностные инструкции, проверено проходил ли рабочий инструктаж по техники безопасности, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования по техники безопасности», – добавили в СКР.

Кемерово, Зоя Осколкова

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