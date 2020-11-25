В Оренбургской области поезд сбил двух мальчиков

В Оренбургской области два ребенка попали под поезд. Один мальчик скончался на месте, второй госпитализирован. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошел на вокзале города Бугуруслан. Два мальчика 9 и 10 лет решили сократить путь в школу и пошли через железнодорожные пути. Они дождались, пока проедет один поезд, но из-за снегопада не заметили встречный состав.

Машинист просигналил и пытался экстренно затормозить, но предотвратить столкновение не удалось. В результате происшествия один мальчик погиб, второй с травмами доставлен в больницу.

«Приволжское следственное управление на транспорте СК России проводит проверку, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Оренбург, Зоя Осколкова

Оренбург. Другие новости 25.11.20

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