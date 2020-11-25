Сотрудники полиции подбросили наркотики жителю Волгограда по просьбе его жены

В Волгограде полицейские по просьбе своей знакомой подбросили наркотики ее мужу, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, у 36-летней жительницы Волгограда сложились неприязненные отношения с супругом. Регулярные бытовые скандалы порой заканчивались рукоприкладством. Женщина пожаловалась своим приятелям-полицейским на мужа.

Вместе с начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков и участковым одного из территориальных подразделений МВД был разработан план, по которому волгоградка избавлялась от домашнего тирана, а полицейские – повышали свои показатели по службе.

В августе прошлого года женщина получила от правоохранителей сверток с наркотиком и спрятала его в личных вещах мужа. Спустя несколько часов полицейские изъяли зелье в рамках организованных ими же оперативно-розыскных мероприятий. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, которое даже дошло до суда, однако из-за процессуальных нарушений было возращено для дополнительного расследования, в ходе которого оперативники ФСБ выявили факт преступного сговора.

Полицейских уволили со службы и возбудили дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч.2 ст.228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) и п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Их сообщница обвиняется в пособничестве в совершении этих преступлений.

В настоящее время расследование дела завершено. Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение, отметили в СУ СКР по региону.

Волгоград, Наталья Петрова

Волгоград. Другие новости 25.11.20

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