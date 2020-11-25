В Нижегородской области задержали похитительницу 3-летнего мальчика

Нижний Новгород – (Новый День, Иван Гридин) В Нижегородской области возбудили уголовное дело по заявлению женщины о похищении ее 3-летнего сына (п.«д» ч.2 ст.126 УК РФ). По подозрению в похищении задержали 24-летнюю женщину.

Как сообщили в пресс-службе СКР, следователи СК совместно с полицейскими установили местонахождение ребенка. Они передали мальчика матери.

Следователи считают, что мать 3-летнего мальчика из-за плановой госпитализации в больницу Нижнего Новгорода попросила присмотреть за сыном свою знакомую. После этого ребенок жил вместе с женщиной. 23 ноября подозреваемая без согласия матери вывезла мальчика в один из населенных пунктов Уренского района Нижегородской области. При этом, за возврат ребенка злоумышленница стала требовать от матери деньги.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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