Зимбабве: не менее 40 горняков оказались в ловушке после обрушения шахты

По меньшей мере 40 нелегальных горняков оказались в ловушке после обрушения вышедшего из употребления золотого рудника в Зимбабве. Как сообщил официальный представитель Национальной федерации горняков Веллингтон Такавараша, авария произошла в среду вечером в городе Биндура, примерно в 70 км к северу от столицы страны Хараре.

Он добавил, что горняки работали на заброшенном золотом руднике Ран, когда рухнула шахта. Шесть несовершеннолетних удалось освободить из-под завалов и госпитализировать. « Те, кто были спасены, сказали, что во время аварии в шахте находилось около 40 человек», – сказал Такавараша, добавив, что спасательные операции все еще продолжаются.

Зимбабве богат полезными ископаемыми, включая платину, алмазы, золото, уголь и медь. Добыча всего этого является основным источником дохода для страны, где только золото составляет 60% экспорта. Без работы в этой южноафриканской стране, где безработица составляет около 90%, многие мужчины выживают, работая на заброшенных шахтах или незаконно заходя в шахты, которые все еще используются.

Обрушения шах – не редкость для Зимбабве. В феврале 2019 года не менее 24 нелегальных горняков погибли на дне заброшенных и затопленных колодцев после грозы в центральной части Зимбабве. А в мае 2019 года по меньшей мере девять человек погибли в результате взрывов на золотом руднике в Мазове, сообщает газета «Фигаро».

Биндура, Елена Васильева

Биндура. Другие новости 26.11.20

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