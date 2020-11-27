«Газель» влетела под грузовик: 6 человек погибли в ДТП на Кубани

В Краснодарском крае в ДТП с участием микроавтобуса «Газель» и КамАЗа погибли 6 человек, еще четверо пострадали.

Авария произошла около 08:00 на автодороге Выселки – Усть Лабинск в районе населенного пункта Бейсужок Второй. Пять человек погибли на месте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу Выселовского района. Еще пятеро человек получили травы и были доставлены в Выселовскую ЦРБ.

Позже в региональном полицейскоом главке уточнили, что в ДТП погибли 6 человек, четверо госпитализированы. Авария произошла по вине водителя «Газели» – при развороте он не предоставил преимущество в движении большегрузу, передает «Интерфакс».

Накануне вечером авария с пятью пострадавшими произошла в Оренбургской области. На автодороге Орск – Гай столкнулись «десятка» и Lada Granta. Раненые доставлены в одну из больниц Орска.

Краснодар, Наталья Петрова

Краснодар. Другие новости 27.11.20

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