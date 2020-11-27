Вахтовики попали в психдиспансер после двухнедельной изоляции

В Красноярском крае вахтовики провели двухнедельный карантин в обсерваторе и попали в психоневрологический диспансер. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
По словам источника издания, около 10 мужчин приехали работать в компании «Полюс». Они находились на изоляции в гостинице «Октябрьская». Для того чтобы приступить к вахте, сотрудники должны пройти карантин и сдать два отрицательных теста на коронавирус.
В компании подтвердили, что ваховики попали в психоневрологический диспансер. Это произошло из-за проблем с психикой на фоне злоупотребления алкоголем.
Примечательно, что во время изоляции работникам нельзя пить спиртное, это считается нарушением трудовой дисциплины и влечет за собой санкции, так как карантин оплачивается и приравнивается к рабочему времени.
Красноярск, Зоя Осколкова
Красноярск. Другие новости 27.11.20
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