Таиланд похвастал изъятием рекордной партии наркотиков. Оказалось, что это смягчитель воды

Триумф обернулся провалом – в Тайланде полиция похвасталась изъятием рекордной партии наркотика.

История случилась две недели назад: власти Таиланда торжественно объявили, что им удалось изъять большое количество кетамина на общую сумму около одного миллиарда долларов.

Сообщалось, что после рейда на одном из складов, проведенного 12 ноября на основании наводки, было обнаружено более 11 тонн белого порошка.

«Это самое большое количество наркотиков, изъятых в Таиланде, на общую сумму 28,7 миллиарда бат», – заявили власти.

Предварительные тесты, проведенные на месте, стали фиолетовыми, указав на присутствие гидрохлорида кетамина.

Но таким же образом тесты реагируют и на фосфат натрия. И именно это вещество было подтверждено лабораториями при детальном изучении изъятого вещества. Фосфат натрия используется в качестве смягчителя воды.

«Это было недоразумение», – пояснил министр юстиции Тепсутин, признав, что информирование общественности о рекордной партии наркотиков оказалось поспешным.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 27.11.20

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