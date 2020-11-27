В Нальчике учитель отстреливался из пистолета от напавшего на него школьника

В Нальчике произошел конфликт между учителем лицея и учеником. Школьник позвал на помощь взрослых знакомых, а педагог в ответ открыл стрельбу из травматического пистолета.

Инцидент произошел в лицее №2, сообщает телеграм-канал Baza. Один из учеников посчитал, что преподаватель истории специально занижает ему оценки. На разговор с учителем восьмиклассник привел двух взрослых друзей – 36 и 26 лет.

Выяснять отношения решили на улице. В какой-то момент школьник и его приятели начали избивать педагога. Учитель достал из своей машины травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Всех участников конфликта задержали полицейские.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего, передает РИА «Новости». Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал.

Нальчик, Зоя Осколкова

Нальчик. Другие новости 27.11.20

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