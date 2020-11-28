Поезд врезался в легковушку на Кубани: погибли 4 человека

В Краснодарском крае четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовым поездом. Следователи проводят проверку по факту смертельного ДТП.

Авария произошла вечером 27 ноября на регулируемом железнодорожном переезде в городе Усть-Лабинске. Водитель Lada Priora выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Три пассажира легковушки погибли на месте, четвертый скончался в больнице.

По факту аварии проводится доследственная проверка, сообщает Московское межрегиональное следственного управления на транспорте СК РФ. Обстоятельства и причины столкновения автомобиля с товарным поездом выясняются. «Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте продолжают осмотр места происшествия, транспортного средства, подвижного состава, опрашиваются очевидцы, члены локомотивной бригады», – говорится в сообщении ведомства.

Краснодар, Наталья Петрова

Краснодар. Другие новости 28.11.20

«Преступление не останется без ответа»: президент Ирана обвинил Израиль в убийстве ученого-ядерщика. / Под железнодорожным мостом лесник нашел разбитую иномарку с телом водителя (ФОТО). / Таиланд похвастал изъятием рекордной партии наркотиков. Оказалось, что это смягчитель воды. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»