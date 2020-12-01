В Волгоградской области девочка умерла от укуса бродячего пса

В Волгоградской области 8-летняя девочка умерла от бешенства, которым заразилась от бездомной собаки. Родители слишком поздно обратились к врачам.

Трагедия произошла в поселке Заволжский. В августе семья приютила бродячего пса, который укусил девочку. В скором времени собака умерла. У ребенка не было никаких проявлений болезни.

В ноябре дочь пожаловалась на боль в ноге. Сначала ее госпитализировали в районную больницу, а 25 ноября направили на лечение в детскую областную инфекционную больницу, где сразу же положили в реанимацию, сообщили РИА «Новости» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Несмотря на усилия медиков, ребенок сегодня скончался. Это первый случай гибели от бешенства в регионе за последние семь лет.

По словам собеседника агентства, препараты от бешенства было необходимо ввести до проявления клинических симптомов заболевания.

Волгоград, Зоя Осколкова

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