Во Франции школьный автобус попал в аварию

Во Франции 20 человек получили различные травмы в ДТП с участием школьного автобуса. Предположительно, причиной аварии стали плохие погодные условия.

Инцидент произошел в Лабержеман-Сент-Мари в департаменте Ду. В школьном автобусе ехали 30 человек, в основном подростки 13-16 лет, известно, что трое из них получили серьезные травмы и были госпитализированы. Еще 11 школьников отделались легкими ранениями.

Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в твиттере, водитель не справился с управлением. Дорога, на которой произошла авария, была очень заснеженной, кроме того, в этом районе прошел сильный снегопад. Накануне экстренные службы предупреждали о желтом уровне погодной опасности в регионе из-за снега и образования гололедицы.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 01.12.20

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