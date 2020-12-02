В Афганистане в результате взрыва пострадали сотрудники посольства России

Сотрудники посольства России в Афганистане во вторник (1 декабря) получили легкие ранения в результате взрыва самодельного устройства в Кабуле, говорится в заявлении МИД России.

Согласно сообщению, устройство взорвалось недалеко от посольства России, когда проезжала машина российской дипмиссии. В результате инцидента несколько сотрудников посольства, находившиеся в машине, получили легкие ушибы.

Согласно предварительным оценкам, нападение было направлено на автомобиль афганских сил безопасности, сопровождавший машину дипломатического представителя, говорится в заявлении. « Однако не исключено нападение на российских граждан», – добавили в министерстве, призвав афганские власти «принять комплексные меры» для обеспечения безопасности персонала российской миссии в Афганистане.

Со своей стороны, посольство России в Кабуле примет дополнительные меры безопасности для защиты своего персонала и инфраструктуры, сообщили в МИД РФ.

Несмотря на продолжающиеся с сентября переговоры между афганским правительством и повстанцами, в Афганистане продолжают происходить вспышки насилия.

Кабул, Елена Васильева

Кабул. Другие новости 02.12.20

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