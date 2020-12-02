На пожаре в Оренбуржье погибли три маленьких ребенка

Сегодня, 2 декабря, около 11:30 в одном из частных домов по улице Калинина в Новотроицке произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе СКР, в ходе тушения пожарные обнаружили тела троих детей 2, 4 и 6 лет. 29-летняя хозяйка дома с ожогами госпитализирована в реанимационное отделение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УКРФ).

Следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК России выясняют обстоятельства случившегося и причины возгорания. Они также установят условия жизни и воспитания несовершеннолетних.

Оренбург, Иван Гридин

Оренбург. Другие новости 02.12.20

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