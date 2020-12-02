На Алтае задержали мужчину, угрожавшего взорвать банк

В Горно-Алтайске мужчина ворвался в отделение банка и угрожал взрывом, требуя выдать ему 300 тысяч рублей. Захватчика задержала полиция.

Инцидент произошел в офисе Сбербанка на проспекте Коммунистическом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«При захвате офиса банка в Горно-Алтайске мужчина угрожал взрывом и требовал 300 тысяч рублей. Сейчас он задержан», – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что помещение проверили на наличие взрывных устройств, но бомбу не обнаружили. В результате нападения никто не пострадал.

Горно-Алтайск, Зоя Осколкова

Горно-Алтайск. Другие новости 02.12.20

В Подмосковье на железнодорожные пути рухнула часть пешеходного моста. / Вице-премьера Украины задержали за пьяный разгул в турецком отеле. / Экс-министр Иркутской области оказалась в СИЗО. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»