Блогер мог избить подругу перед тем, как выставить на мороз во время стрима

Во время прямого эфира блогер Стас Reeflay выгнал из дома на мороз свою подругу Валентину Григорьеву. Девушка впоследствии скончалась. Станислав Решетников вел прямую трансляцию на YouTube, во время которой на заднем фоне без сознания лежала Валентина. Позже стример забеспокоился по поводу состояния подруги и просил ее очнуться, но к приезду медиков девушка уже была мертва. По версии Mash, скорую вызвали соседи блогера, которые увидели на улице девушку без верхней одежды, лежащую в снегу. «Он ее выгонял, она стояла голая, в трусах и лифчике, визжала, он ее выталкивал на улицу, и потом, когда он увидел нас, он ее затолкнул назад», – рассказала соседка блогера.

Первоначально в пресс-службе следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области заявили, что на теле девушки не было видимых признаков криминальной смерти. Но сегодня издание Baza сообщило, что перед тем, как Валентина умерла, стример сильно избил ее – на теле были обнаружены синяки и ссадины, а судмедэксперты зафиксировали субдуральную гематому, характерную после получения черепно-мозговых травм. Блогер уже признался в нанесении побоев.

Вчера у Решетникова взяли анализы на наркотики и алкоголь, чтобы понять, в каком состоянии он находился. Запрещенных веществ не было обнаружено, однако экспертиза показала наличие алкоголя в его организме – 0,56 мг/литр. У жертвы в крови были найдены сразу несколько наркотиков – мефедрон, амфетамин, каннабис. При этом, по данным телеграм-каналов, Валентина была беременна.

Пока что следователи ведут проверку, однако, по некоторой информации, уголовное дело может быть возбуждено по ч.4. ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Стример задержан.



Москва, Анна Темрук

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