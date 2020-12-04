«Только забрали ребенка, как всё упало»: в открытом шесть дней назад детсаду в Кемерове рухнул потолок (ВИДЕО)

В торжественном открытом в конце ноября новом детском саду в Кемерове обрушился потолок. К счастью, обошлось без пострадавших.
Инцидент случился в пятницу, 4 декабря, в детсаду «Замок детства», открытом в Центральном районе Кемерово 28 ноября. Видео последствий ЧП появилось в соцсетях. На кадрах видно, что куски потолка упали на столики в игровой комнате. «Только забрали ребенка, начали одевать, как всё упало», – рассказала автор ролика. «Вот так сходили первый раз в детсад, хорошо, что никого не прибило», – добавила женщина.
В настоящее время на месте происшествия работает комиссия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Специалисты обследуют все конструкции детского учреждения.
По предварительным данным, обрушение могло произойти из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия.
Здание детсада находится на гарантии, устранять нарушения предстоит генеральному подрядчику, отметили в мэрии.
Кемерово, Наталья Петрова
Кемерово. Другие новости 04.12.20
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