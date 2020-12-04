«Только забрали ребенка, как всё упало»: в открытом шесть дней назад детсаду в Кемерове рухнул потолок (ВИДЕО)

В торжественном открытом в конце ноября новом детском саду в Кемерове обрушился потолок. К счастью, обошлось без пострадавших.

Инцидент случился в пятницу, 4 декабря, в детсаду «Замок детства», открытом в Центральном районе Кемерово 28 ноября. Видео последствий ЧП появилось в соцсетях. На кадрах видно, что куски потолка упали на столики в игровой комнате. «Только забрали ребенка, начали одевать, как всё упало», – рассказала автор ролика. «Вот так сходили первый раз в детсад, хорошо, что никого не прибило», – добавила женщина.

В настоящее время на месте происшествия работает комиссия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Специалисты обследуют все конструкции детского учреждения.

По предварительным данным, обрушение могло произойти из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия.

Здание детсада находится на гарантии, устранять нарушения предстоит генеральному подрядчику, отметили в мэрии.

Кемерово, Наталья Петрова

Кемерово. Другие новости 04.12.20

В строительной бытовке сгорел сторож, пытаясь согреться. / В России наладили торговлю фальшивыми справками об отсутствии COVID-19. / Блогер мог избить подругу перед тем, как выставить на мороз во время стрима. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»