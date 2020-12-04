Омичка попалась на махинациях с материнским капиталом

Омской области возбудили дело в отношении группы лиц, которых подозревают в 20-ти эпизодах мошенничества при получении выплат материнского капитала (ч.3 ст.159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, с 2014 по 2016 годы жительница поселка Тевриз вступила в сговор со знакомыми. Действуя от имени ряда кредитных кооперативов, они похитили из федерального бюджета более 9,3 млн рублей, считают следователи. По их версии, злоумышленники предоставляли в Пенсионный фонд заведомо ложные сведения о предоставлении займов на приобретение жилья по сертификатам на материнский (семейный) капитал.

Подозреваемая подыскивала держателей сертификатов на материнский капитал из числа местных жителей. В счет несуществующих займов она обналичивала капитал и тратила на свои нужды. Впоследствии расчеты с продавцами недвижимости производились в сумме, которая была меньше указанной в договорах и меньше займов, якобы выданных кооперативами владельцам сертификатов. В четырех случаях расчет с продавцами недвижимости вообще не был произведен.

Омск, Иван Гридин

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