Ревнивый депутат застрелил бывшую жену и ее нового возлюбленного

В Республике Алтай депутат застрелил бывшую жену и ее сожителя, после чего пытался покончить с собой. Нападавший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, «в ночь на 5 декабря года в селе Соузга Майминского района злоумышленник, имея при себе зарегистрированное охотничье оружие, пришел к бывшей супруге и произвел в нее и ее сожителя не менее 10 выстрелов». После расправы стрелок пытался совершить суицид.

Женщина и ее сожитель скончались на месте происшествия. Злоумышленник доставлен в республиканскую больницу.

СКР не уточняет, кто подозревается в двойном убийстве. По информации местных СМИ, в пару стрелял депутат местного сельсовета. Незадолго до убийства подозреваемый избил сожителя бывшей жены. Пострадавший обратился в полицию, но правоохранители «не успели толком разобраться в случившемся» до нового нападения, пишет издание «Новости Горного Алтая».

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

Горно-Алтайск. Другие новости 07.12.20

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