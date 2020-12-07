Иранский физик-ядерщик был убит управляемым со спутника пулеметом и с использованием искусственного интеллекта

Для убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде был использован управляемый со спутника пулемет. И управлялся он с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил в воскресенье иранским СМИ заместитель командующего Стражами исламской революции Али Фадави.

Мохсен Фахризаде, убитый 27 ноября 2020 года в результате нападения с применением взрывчатки и огнестрельного оружия, ехал по шоссе вместе с группой безопасности из одиннадцати Стражей исламской революции, когда пулемет «нацелился» на его лицо и произвел тринадцать выстрелов, рассказал контр-адмирал Али Фадави, которого цитирует информационное агентство Mehr. Автоматическое оружие, установленное на пикапе, «просто сфокусировалось на лице мученика Фахризаде таким образом, что его жена, находившаяся всего в 25 сантиметрах от него, не была поражена пулей», добавил он. Эта машина «контролировалась интернетом» через спутник, и она использовала «сложную камеру и искусственный интеллект» чтобы найти свою цель – рассказал Али Фадави. Он также добавил, что начальник службы безопасности ученого получил четыре пули, «когда он бросился» в него, чтобы защитить. «Никакого террориста на месте не было», – отметил он.

Агентство Mehr и другие местные СМИ не сообщили, упоминал ли Али Фадави о гибели других людей в результате нападения.

Напомним, что иранские власти обвинили Израиль и запрещенную в Иране оппозиционную группу «Народные моджахеды» в ответственности за убийство. После нападения было выдвинуто несколько версий гибели ученого. Министр обороны Амир Хатами первоначально указал, что он стал жертвой взрывного нападения с перестрелкой, в то время как информационное агентство Fars, не ссылаясь на какие-либо источники, заявило, что ученый был убит неким «дистанционно управляемым автоматом», установленным на пикап.

Тегеран, Елена Васильева

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