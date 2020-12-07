На шахте в Китае погибло 23 человека

Двадцать три шахтера погибли после утечки газа на угольной шахте на юго-западе Китая, и только один человек был спасен.

Как сообщает агентство AFP, 24 горняка оказались в ловушке из-за смертельной утечки газа на шахте Диаошуйдун в пятницу. Она расположена в муниципалитете Чунцин (юго-запад), огромном мегаполисе примерно в 1800 километрах от Пекина. Официальное информационное агентство China New сообщило, что в воскресенье (6 декабря) число погибших с 18 человек увеличилось до 23. Выжил только один человек.

Авария произошла, когда шахтеры демонтировали подземное оборудование на шахте, которая была закрыта два месяца. По данным New China, в 2013 году на этом руднике уже погибли три человека.

Несчастные случаи на горнодобывающих предприятиях часты в Китае, где отрасль имеет плохие показатели безопасности и где плохо соблюдаются правила безопаности, сообщает газета «Фигаро».

Пекин, Елена Васильева

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