В Астрахани 30 посетителей бассейна отравились хлором

В Астрахани организована проверка по факту массового отравления детей и взрослых при посещении бассейна в спорткомплексе. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области, установлено, что утром 7 декабря после проведения занятий в бассейне спорткомплекса, расположенного в Советском районе города, в связи с ухудшением состояния здоровья в больницу были доставлены дети и взрослые.

По данным регионального ГУ МЧС, на ухудшение самочувствия пожаловались 30 человек. Из них около 20 – дети. Позже в МЧС уточнили, что из бассейна были эвакуированы 17 человек, из них 15 детей. Пострадавших госпитализировали.

«Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав сообщает, что в детскую областную больницу доставили 13 детей. Четверых из них поместили в реанимационное отделение. Среди госпитализированных дети в возрасте от 4 до 12 лет.

Роспотребнадзор в свою очередь распорядился приостановить работу бассейна и приступил к расследованию случившегося. На месте ЧП также работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, сотрудники полиции и МЧС. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Астрахань, Иван Гридин

Астрахань. Другие новости 07.12.20

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