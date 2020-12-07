Лесной пожар в Австралии уничтожил половину уникального острова

Сильный лесной пожар, с которым пожарные борются с середины октября на австралийском острове Фрейзер, приблизился к населенным пунктам. Власти призвали жителей немедленно эвакуироваться, сообщает BBC. Пожар уже уничтожил почти половину этого крупнейшего песчаного острова, внесенного в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Пожарные на острове Фрейзер, у восточного побережья Австралии и популярном среди туристов месте, борются с пожаром в течение нескольких недель. Их работа осложняется жаркой погодой и засухой.

Огонь приближался примерно на 700 метров к прибрежной деревне Хэппи Вэлли. Ранее власти призвали уехать десятки жителей. Жители другого побережья острова в заливе Кингфишер также должны готовиться к эвакуации из-за пожаров. На всем острове, протяженность которого составляет около 123 километров, а ширина – около 22 километров, проживает двести постоянных жителей.

По данным BBC, пожар возник в середине октября в результате работы незаконного кемпинга.

Известный, помимо прочего, большой популяцией диких динго, остров Фрейзер был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО из-за тропических лесов, пресноводных озер и сложной системы песчаных дюн, которые постоянно развиваются. На местном языке остров называется К'гари – рай – он привлекает несколько сотен тысяч туристов в год.

Фрейзер, Александра Столицына

Фрейзер. Другие новости 07.12.20

В Астрахани 30 посетителей бассейна отравились хлором. / На шахте в Китае погибло 23 человека. / Иранский физик-ядерщик был убит управляемым со спутника пулеметом и с использованием искусственного интеллекта. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»