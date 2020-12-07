Воспитательница из Горно-Алтайска получила условный срок за тяжелые травмы ребенка

В Республике Алтай суд вынес приговор 53-летней воспитательнице детсада, признав ее виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч.2 ст.118 УК РФ).

В суде доказано, что утром 19 мая в городе Горно-Алтайске воспитатель старшей группы муниципального детсада № 9 «Солнышко» небрежно отнеслась к исполнению профессиональных обязанностей. Она не закрыла входную дверь в спальную комнату, расположенную на втором этаже, где для проветривания было настежь открыто окно. Она оставила без присмотра одного из маленьких воспитанников.

3-летний ребенок зашел в спальную комнату, встал на подоконник, прислонился облокотился к москитной сетке и выпал из оконного второго этажа на асфальтированную дорожку. В результате падения мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев.

Горно-Алтайск, Иван Гридин

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