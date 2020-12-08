ФСБ задержала зампредседателя правительства Бурятии

В Бурятии задержан зампредседателя правительства республики по экономическому развитию Алексей Мишенин, в кабмине прошли обыски. Об этом сообщают местные СМИ и телеграм-каналы. В пресс-службе регионального кабмина эту информацию подтвердили, отметив, что обыски проводила ФСБ.

По предварительным данным, следственные действия связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода, который ранее возглавлял Мишенин, передает ТАСС.

Отметим, что Мишенин был гендиректором АО «Новосибирский авиаремонтный завод» в 2011-2013 годах. Предприятие входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» и специализируется на капремонте и техобслуживании всех модификаций вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-24, Ми-26.

С ноября 2015 года по декабрь 2018 года Мишенин занимал пост министра промышленности и торговли Бурятии, затем перешел на работу в холдинг АО «Спецхимия» госкорпорации «Ростех». Зампредом правительства Бурятии по экономическому развитию был назначен в апреле прошлого года.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

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