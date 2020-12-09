Нефтяная скважина вспыхнула под Оренбургом: пострадал один человек

Под Оренбургом загорелась нефтяная скважина. В результате пожара пострадал 27-летний мужчина, сообщает пресс-служба областного управления МЧС РФ.

Возгорание произошло на скважине Таллинское месторождение-2 в пяти километрах от села Таллы Грачевского района Оренбуржья. По информации ведомства, огонь не угрожает населенным пунктам.

На месте инцидента «происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины из-под земли», говорится в сообщении. Высота горящего факела достигла 25 метров, площадь пожара составляет 100 кв. м.

У пострадавшего обожжено 3% поверхности кистей рук, мужчина доставлен в хирургическое отделение Грачевской районной больницы.

Для контроля экологической обстановки на место пожара выехала Бузулукская специализированая лаборатория обеспечения государственного экологического надзора.

Оренбург, Наталья Петрова

Оренбург. Другие новости 09.12.20

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