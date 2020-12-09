В Татарстане глава поселка застрелил женщину, приняв ее за лису

В Татарстане глава поселка Куланга принял местную жительницу за лису и застрелил ее. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает республиканское управление Следственного комитета.

Проживавшая в поселке супружеская пара в декабре несколько раз жаловалась главе поселения на дикую лису, которая воровала кур. Чиновник решил сам застрелить хищницу. Накануне глава поселка устроил засаду на приусадебном участке односельчан. В какой-то момент чиновнику показалось, что за надворной постройкой находится лиса, он дважды выстрелил, ранив при этом хозяйку дома.

Муж повез пострадавшую женщину в больницу, но по дороге она скончалась.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Казань, Наталья Петрова

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