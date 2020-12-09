Возбуждено уголовное дело после кражи оборудования из самолета «Судного дня»

Полиция возбудила уголовное дело после хищения имущества из самолета Ил-80, известного как самолет «Судного дня», который находился на аэродроме в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Ростовской области.

Сумма ущерба составила более 1 млн рублей. Хищение имущества расследуется по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), отметили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что из самолета Ил-80, доставленного в Таганрог для плановых работ по модернизации, похищено электронное оборудование. Заявление в полицию подал представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева после того, как один из сотрудников предприятия 4 декабря обнаружил пропажу с самолета 39 блоков и пяти плат радиостанций.

Воздушный командный пункт Ил-80 был разработан в конце 1980-х годов в ОКБ им. Ильюшина на основе пассажирского Ил-86. Подробная информация о нем засекречена. Самолет предназначен для управления вооруженными силами в условиях войны в случае уничтожения наземных структур управления. Борт может работать полностью автономно.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

Ростов-на-Дону. Другие новости 09.12.20

Прокуратура Дании обвинила гражданина России в шпионаже. / Экс-мэру Челябинска придется отвечать за свои показания в суде. / Обвиняемые в убийстве Каторгиной останутся в СИЗО до 27 мая. Завтра суд допросит мать погибшей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»